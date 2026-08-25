Geschwister des Grauens / Die Chemie stimmtJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 25.08.2026: Geschwister des Grauens / Die Chemie stimmt
22 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6
Patrick freut sich, denn seine große Schwester Sam, die er seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen hat, kommt zu Besuch. Leider ist die junge Dame noch um einiges debiler, sozial untauglicher und vor allem unbeherrschter als ihr kleiner Bruder, so dass bald allerlei in Schutt und Asche liegt, vor allem deshalb, weil Thaddäus sich der Zerstörungswut nicht kampflos beugen will. // Aufgrund der Durchführung verschiedener Experimente kommen Plankton und Sandy sich auf wissenschaftlicher Ebene näher und werkeln nun gemeinsam an einem Teleporter. Dass sich Plankton damit letztlich nur zur Krabbenburger-Geheimformel beamen will, ist klar - aber weiß Sandy das auch?
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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