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SpongeBob Schwammkopf

SpongeBob Kopiekopf

NickelodeonFolge vom 09.06.2026
SpongeBob Kopiekopf

SpongeBob KopiekopfJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 09.06.2026: SpongeBob Kopiekopf

12 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 6

Plankton klont SpongeBob, um die Geheimformel herauszufinden. Doch SpongeBob greift ein.

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