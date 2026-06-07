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SpongeBob Schwammkopf

Das Experiment

NickelodeonFolge vom 07.06.2026
Das Experiment

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 07.06.2026: Das Experiment

12 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 6

Als Sandy SpongeBobs und Patricks Verhaltensmuster studiert, geht ihr Experiment schief.

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