Folge vom 27.07.2024
Der Soldat und die schwarze FrauJetzt kostenlos streamen
Spooked - Geisterjagd in Irland
Folge vom 27.07.2024: Der Soldat und die schwarze Frau
44 Min.Folge vom 27.07.2024Ab 12
Die Experten reisen nach Limerick, an die spektakuläre Westküste Irlands. Hier erhalten sie Zugang zu „King John’s Castle“, der sagenhaften Burg im Herzen der Stadt. Das alte Gemäuer lehrt sowohl den Angestellten als auch den Besuchern das Fürchten. Und es häufen sich Berichte von Schattensichtungen, Türen, die aus den Angeln gehoben werden, und unheimlichen Gesängen. Vogue und ihr Team wollen das Geheimnis lüften und den Menschen von Limerick Antworten geben. Als Medium Chris einen ersten Rundgang startet, hört er Männerschreie und metallische Geräusche, als würde er sich auf einem Schlachtfeld befinden.
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Genre:Dokumentation, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.