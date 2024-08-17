Spooked - Geisterjagd in Irland
Folge vom 17.08.2024: Der Spuk von Wicklow Gaol
44 Min.Folge vom 17.08.2024Ab 12
Die Experten sind auf dem Weg nach Wicklow an Irlands Ostküste, um das berüchtigte 300 Jahre alte Gefängnis „Wicklow Gaol“ zu untersuchen. Hier wurden Männer, Frauen und auch Kinder zusammen in winzigen Zellen eingepfercht. Die Gründe waren meist marginal, etwa die Entwendung eines Apfels. Dafür waren die Haftbedingungen grauenvoll, und Verstorbene wurden erst nach Tagen abtransportiert. Medium Chris wundert es nicht, dass es in dem alten Gemäuer spukt und beginnt seine Recherche im Nordwestflügel des Gefängnisses, wo schluchzende Frauenstimmen, Schattengestalten und faulige Phantomgerüche wahrgenommen wurden.
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Genre:Dokumentation, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.