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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Flotte Bienen

Kabel EinsStaffel 11Folge 12vom 07.11.2025
Flotte Bienen

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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge 12: Flotte Bienen

45 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Michael Manousakis, Chef von Morlock Motors, hat einen Exklusivvertrag mit der US Army. Er kauft ausgemusterte Militärartikel - von Autos bis hin zu Bekleidung. Auf seinem Firmengelände im Westerwald lagert ein riesiger Fundus an militärischer Ausrüstung, die er verkaufen möchte.

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