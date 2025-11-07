Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Freundschaft Plus

Kabel EinsStaffel 11Folge 5
Freundschaft Plus

Freundschaft PlusJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge 5: Freundschaft Plus

45 Min.Ab 12

Michael Manousakis, Chef von Morlock Motors, hat einen Exklusivvertrag mit der US Army. Er kauft ausgemusterte Militärartikel - von Autos bis hin zu Bekleidung. Auf seinem Firmengelände im Westerwald lagert ein riesiger Fundus an militärischer Ausrüstung, die er verkaufen möchte.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Kabel Eins
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Alle 11 Staffeln und Folgen