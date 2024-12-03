Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 03.12.2024: Geduldsproben
45 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
Julie hat die nötigen Dichtringe aufgetrieben. Jetzt können die „Steel Buddies“ endlich den Propeller ihres Amphibienflugzeugs überholen. In der Praxis erweist sich dies allerdings als eine komplexe Aufgabenstellung. Denn im ausgebauten Zustand gleicht das Maschinenelement einem Puzzle mit sehr vielen Einzelteilen. Nebenbei möchte Michael Manousakis den größten Deal in der Geschichte von „Morlock Motors“ zum Abschluss bringen. Doch sein Verhandlungspartner macht es ihm nicht leicht. Der Eigentümer der Fahrzeug- und Flugzeugsammlung erbittet sich Bedenkzeit.
