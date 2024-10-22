Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 22.10.2024: Beflügelt
44 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Das Blech klebt fest am Flügel. Dieser Arbeitsvorgang hat die „Steel Buddies“ Zeit und Nerven gekostet. Und die nächste Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten. Jetzt muss sich das Team von „Morlock Motors“ im US-Bundesstaat Arizona um andere Bauteile kümmern. Denn aus einem Propeller des mehr als 60 Jahren alten Amphibienflugzeugs tropft Öl. Andy, Ingo, Bogdan und Marek haben währenddessen in Peterslahr ganz andere Sorgen. Das Quartett soll zwei Container stapeln. Dabei kommen im Westerwald ein Kran und meterlange Stahlseile zum Einsatz.
