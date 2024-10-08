Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 08.10.2024: Chips für alle!
45 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12
Auf dem Firmenhof in Peterslahr herrschen seit Jahren chaotische Zustände. In dem Durcheinander Fahrzeuge oder Ersatzteile ausfindig zu machen, kostet Zeit und Nerven. Aber damit soll jetzt Schluss sein. Michael Manousakis will mit einer App, die er extra für diesen Zweck hat programmieren lassen, für Ordnung sorgen. Aber ist es überhaupt möglich, alle Artikel auf dem Areal von „Morlock Motors“ zu erfassen? Oder werfen seine Jungs bei dem Vorhaben genervt die Flinte ins Korn? Bei Bogdan und Alex fliegen derweil beim Ausschlachten eines Eiswagens die Funken.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
