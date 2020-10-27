Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Alle auf Achse

DMAXFolge vom 27.10.2020
Alle auf Achse

Alle auf AchseJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 27.10.2020: Alle auf Achse

44 Min.Folge vom 27.10.2020Ab 12

Shopping-Fieber in den USA: Michael Manousakis hat auf seiner Einkaufstour Nachschub für den Hof in Peterlahr ausfindig gemacht. Um die Speditionskosten einzusparen, will der Ober-“Steel Buddy“ den alten Trailer und die gelben Schulbusse eigenhändig an die Ostküste überführen. In einem Flugzeugmuseum lockt zudem eine HU 16. Dieses Modell hat der flugaffine Fahrzeughändler schon seit Jahren auf seiner Liste. Stephan und Karl gönnen sich ebenfalls eine Auszeit vom Schrauberalltag. Das Duo brettert beim „Werner-Rennen“ über eine buckelige Matschpiste.

Alle verfügbaren Folgen