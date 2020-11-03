Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 03.11.2020: Riskante Mission
44 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 12
Fahrzeughändler Michael Manousakis hält mit seiner Truppe in den USA Ausschau nach preisgünstigen Schrottplatzschnäppchen. Auf dem Roadtrip bekommen es die „Steel Buddies“ mit Klapperschlangen, Feuerameisen und Killerbienen zu tun. Aber mit einem lukrativen Deal vor Augen fürchtet der Chef von „Morlock Motors“ weder Tod noch Teufel - und erst recht keine Insekten. Auf dem Firmenhof im Westerwald steht derweil eine Lkw-Rochade auf der To-do-Liste. Ein 35-jähriges Oshkosh Feuerwehr-Vehikel muss seinen Platz für einen KME Kovatch Firetruck räumen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.