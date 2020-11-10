Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 10.11.2020: Die Tortour
Folge vom 10.11.2020
Die Uhr tickt! Fünf Tage sind die Schrauber von „Morlock Motors“ bereits auf Tour - bislang ohne nennenswerte Pannen und Probleme. Aber die letzten Kilometer sorgen für reichlich Frust. Löchrige Wasserpumpen, defekte Batterien und abfallende Anbauteile bringen Michael Manousakis und seine Mitstreiter in den USA an den Rand der Verzweiflung. Die „Steel Buddies“ müssen mit den gelben Schulbussen und dem betagten Luxuswohnwagen pünktlich das Containerschiff im Hafen von Galveston erreichen, ansonsten fallen für die Fracht zusätzliche Überführungskosten an.
