Staffel 4Folge 1vom 30.07.2026
Auf Holz geklopftJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 1: Auf Holz geklopft
21 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Die Auktion in Waxahachie erinnert an den Wilden Westen: Hier gilt es, möglichst zügig Waffen und Rochstoffe abzusahnen. Jenny entdeckt außerdem eine durchaus männliche Seite an sich.
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Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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