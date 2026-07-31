Staffel 4Folge 5vom 31.07.2026
MaschinenraumJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 5: Maschinenraum
21 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Auf einer Auktion in Carrollton merken die Besucher bald, dass auch unscheinbare Objekte großen Wert besitzen können. Jenny ist sich dessen bewusst - doch die Auktionsexpertin übt sich in Geduld.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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