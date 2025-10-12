Storage Wars
Folge 11: System statt Chaos
21 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Dave ist auch in La Verne in provokativer Laune, er treibt die Preise der anderen hoch. Doch das ist kein Problem für Brandi und Jarrod, denn sie haben sich ein System überlegt, mit dem sie erfolgreicher denn je sein werden - denken sie zumindest ...
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
12
