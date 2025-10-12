Storage Wars
Folge 12: König Kitsch
21 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Im Vorort Industry findet heute ein Storage-Verkauf statt. Barry ersteigert die wohl trashigste Garage von allen und wird deshalb zum König Kitsch gekrönt, aber ist auch etwas wertvolles darin versteckt?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC