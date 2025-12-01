Zum Inhalt springenBarrierefrei
Panzerknacker

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 8vom 18.12.2025
Folge 8: Panzerknacker

21 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Dave ist überheblich wie immer, als in Chattsworth Container zur Aktion angeboten werden. Könnte hier, in dem Lager der Schönen und Reichen, der perfekte Deal abgeschlossen werden?

