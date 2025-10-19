Zum Inhalt springenBarrierefrei
Strand in Sicht - Das schauinsland reisen Quiz

Mit ChatGPT aufs Quiz vorbereitet: Bringt das den Sieg?

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 19.10.2025
Mit ChatGPT aufs Quiz vorbereitet: Bringt das den Sieg?

Folge 3: Mit ChatGPT aufs Quiz vorbereitet: Bringt das den Sieg?

45 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 6

Kamai und Pia von Team "Girl Power" haben sich auf das "Strand in Sicht"-Quiz mit ChatGPT vorbereitet. Bringt ihnen die künstliche Intelligenz den Sieg und damit eine Reise nach Kreta für ihre Freundin?

