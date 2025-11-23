Zum Inhalt springenBarrierefrei
Strand in Sicht - Das schauinsland reisen Quiz

Mamas vs Fußballer: wer quizzt seinen Herzensmenschen an die türkische Riviera?

Kabel EinsStaffel 1Folge 8vom 23.11.2025
46 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 6

Team Mama Mia - zwei Mütter, die sich bei der Entbindung ihrer Kinder kennenlernten - und zwei Fußball-Freunde quizzen um eine Reise an die türkische Riviera für ihren jeweiligen Herzensmenschen. Wer macht den Flug nach Side klar?

