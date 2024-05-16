Flirten mit Streetcomedy-Legende Simon GosejohannJetzt kostenlos streamen
Streetfun
Folge 1: Flirten mit Streetcomedy-Legende Simon Gosejohann
43 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12
Chris, C-Bas und Phil, bekannt durch Bullshit TV, sowie Dominik Porschen sind allesamt Youtuber und bekannt für ihre Straßenpranks. Jetzt setzen sie ihre Kreativität erstmals auch im Fernsehen um. In der Serie "Streetfun" spielen sie ahnungslosen Passanten Streiche - auf der Straße, in Freizeitparks oder auf Großveranstaltungen - niemand ist vor ihnen sicher ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Streetfun
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH