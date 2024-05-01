Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 1 Folge 2 vom 01.05.2024
45 Min. Folge vom 01.05.2024 Ab 12

Retourkutsche für Chris. Dominik rächt sich für einen früheren Prank und schreibt Chris ein Comedy-Programm für eine Stand-Up-Show. Dass daraus wohl keine professionelle Karriere entstehen wird, lässt sich anhand der harschen Publikumsreaktion erahnen.

