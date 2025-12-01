Stromberg
Folge 2: Bowling
28 Min.
Erika hat sich vor Gericht erfolgreich in ihren alten Job zurückgeklagt. Wie alle übrigen Mitarbeiter findet auch sie Herrn Becker sympathisch, was Stromberg veranlasst, Becker in punkto Beliebtheit unbedingt überholen zu wollen. Er erreicht damit aber prompt das Gegenteil und beleidigt ausgerechnet Erika. Doch die Niederlage spornt ihn nur noch mehr an, und auf dem kurzfristig anberaumten Bowlingabend der Abteilung fordert Stromberg Becker zum ultimativen Duell heraus.
Stromberg
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen