Stromberg
Folge 9: Die Kündigung
28 Min.
Stromberg bewirbt sich bei einer anderen Versicherung und ist selbst am meisten erstaunt, dass er tatsächlich genommen wird. So abgesichert, macht Stromberg bei CAPITOL reinen Tisch und sagt allen, was er von ihnen hält ... Becker hat indes einen Kandidaten für Strombergs Nachfolge gefunden. Ein Umstand, der für Stromberg ziemlich problematisch wird, als sein künftiger Arbeitgeber herausfindet, dass er falsche Angaben über sein Alter gemacht hat ...
Stromberg
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Banijay Rights Limited
