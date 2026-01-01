Stromberg
Folge 7: Der Vertrag
28 Min.
Bei Verhandlungen mit Herrn Althoff, einem neuen Kunden, stellt sich heraus, dass beide dieselbe These vertreten: "Meine Abteilung ist meine Familie". Und so bemüht sich Stromberg vor Althoff den Familienvater für seine Mitarbeiter herauszukehren - vor allem Tanja und Ernie bekommen seine gesteigerte Fürsorge zu spüren. Tatsächlich unterschreibt Althoff den Vertrag und beschert damit Stromberg den bislang größten Triumph gegenüber Becker - ein Triumph, der nicht ungetrübt bleibt.
Stromberg
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen