Stromberg

Pärchenabend

Staffel 4Folge 5
Pärchenabend

Stromberg

Folge 5: Pärchenabend

25 Min.

Tanja hat ein neues Abrechnungssystem entwickelt, mit dem sie auf der Chefetage für Aufsehen sorgt - sehr zu Ulfs Leidwesen ... Um Jennifer zu beeindrucken, organisiert Stromberg einen Abend mit einem befreundeten Pärchen, Ulf und Tanja. Der Abend entwickelt sich wider Erwarten ganz gut, vor allem für Stromberg, der Jennifer wieder etwas näher kommt - bis ein Anruf aus der Capitol kommt: Ernie ist offenbar immer noch im Büro und hat die Putzfrau geschlagen ...

