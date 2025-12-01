Stromberg
Folge 6: Sally
26 Min.Ab 12
Nach dem verkorksten und für Jennifer sehr peinlichen Heiratsantrag läuft es für Stromberg eher suboptimal. Da trifft es sich gut, dass sich die attraktive Stripperin Sally in Finsdorf ihren Körper versichern lassen will. Vielleicht gelingt es Stromberg ja, Sally für Ulfs Junggesellenabschied zu engagieren und bei der Gelegenheit Jennifer eifersüchtig zu machen, indem er Sally für "eine Freundin" von sich ausgibt ...
Stromberg
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited
