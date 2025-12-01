Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stromberg

Die Rückkehr

BanijayStaffel 4Folge 8
Die Rückkehr

Die RückkehrJetzt kostenlos streamen

Stromberg

Folge 8: Die Rückkehr

27 Min.Ab 12

Becker holt Stromberg vertretungsweise wieder zurück - endlich ein Fünkchen Hoffnung für den geschassten Ex-Chef. Zurück am alten Arbeitsplatz muss er aber feststellen, dass man ihn dort nur noch als einfachen Sachbearbeiter eingeteilt hat. Ein schlimmer Abstieg für Stromberg, der nur durch Jennifers Zuwendung halbwegs ausgeglichen wird. Die ist momentan wieder mal genervt von ihrem Ex-Mann. Um bei Jennifer zu punkten, liest Stromberg Sascha daher ordentlich die Leviten ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Stromberg
Banijay
Stromberg

Stromberg

Alle 5 Staffeln und Folgen