Stromberg

Frau Wilhelmi

Staffel 5Folge 3
Frau Wilhelmi

Stromberg

Folge 3: Frau Wilhelmi

27 Min.Ab 6

Ulf hat einiges von Stromberg gelernt und gibt die Arbeit als neuer stellvertretender Leiter der Schadensregulierung schön an andere ab. Damit ist er bei den Kollegen nicht sonderlich beliebt und vor allem bei Freundin Tanja liegen die Nerven blank. Stromberg hingegen macht die Personalchefin Wilhelmi wütend: Er lässt Jennifer die Vertretung für Frau Papenacker als seine Vorzimmerdame übernehmen und erlaubt ihr, ihren Sohn Helge mit ins Büro zu nehmen.

