Stromberg

Der Rodach-Bonus

Stromberg

Folge 9: Der Rodach-Bonus

27 Min.Ab 12

Stromberg ist immer noch damit beschäftigt, Jennifer von seinen Vaterqualitäten zu überzeugen und übernimmt Verantwortung. Er nimmt bei Personalchef Nübel einen Fehler auf seine Kappe, den Ulf begangen hat - allerdings mit ungeahnten Konsequenzen für sich selbst. Nach der Blamage vor seinem Pfarrer versucht Ernie, in der Gemeinde wieder Fuß zu fassen ...

