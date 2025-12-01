Stromberg
Folge 6: Herr Rüther
26 Min.Ab 12
Jennifer will das Kind abtreiben. Bei Stromberg ruft das eine Kurzschlussreaktion hervor: Er willigt beim Versuch ein, die Schiffskasko, eine kaum beachtete Abteilung der Capitol, vor der Schließung zu retten - und stellt sich dabei gar nicht so doof an. Ulf sieht daran seine Chance, seine berufliche Karriere noch weiter voranzutreiben - worunter seine Beziehung erneut leidet.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stromberg
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen