Sweet and Easy - Enie backt
Folge 2: Baking News 3.0
25 Min.Folge vom 02.04.2016Ab 6
Enie lockt uns mit brandneuen Rezepten in ihre süße Küche: Sie zaubert einen Guglhupf samt Eierlikör-Topping, mit einem Teig so saftig und cremig wie eine Mousse. Außerdem gibt sie Marmeladenbroten einen neuen Pfiff: sie werden mit Eiermilch in eine Auflaufform geschichtet und überbacken. Enies Gast Johanna Behrends von "Verzuckert", Berlin, backt leckere Chiasamen-Törtchen.
Sweet and Easy - Enie backt
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen