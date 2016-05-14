Sweet and Easy - Enie backt
Folge 8: Party-Häppchen
24 Min.Folge vom 14.05.2016Ab 6
Enie feiert eine wilde Küchenparty - zusammen mit You-Tuber Sami Slimani! Gemeinsam backen sie tolles Party-Food wie fruchtige Beeren-Ricotta-Täschchen und machen Würstchen am Stiel, also würzige Corn-Dogs mit einem pikanten Honig-Senf-Dip. Ein echter Hingucker und ganz schnell gemacht sind die bunten Apfelspieße. Außerdem können sich alle Partygäste auf schokoladiges Erdbeer-Tiramisu im Glas freuen.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
6
