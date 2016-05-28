Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Staffel 5Folge 10vom 28.05.2016
Folge vom 28.05.2016

Enie zieht es raus ins Grüne, deshalb backt sie mit Sarah Lebkücher von der Berliner "Speiserei N°58" so lange, bis der Picknickkorb randvoll mit Leckereien ist: frischer Eierlikör-Kuchen aus der Dose, eine fruchtige Pina Colada ganz ohne Alkohol, süße Zimtknoten und auch etwas handlich-herzhaftes darf nicht fehlen, so wie die mit Hummus und Avocado belegten Muffins, die auch die Herzen von Allergikern und Veganern höher schlagen lassen!

