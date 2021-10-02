Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 10Folge 15vom 02.10.2021
Folge 15: Brotreise

26 Min.Folge vom 02.10.2021Ab 6

Brot wird vielerorts gerne zu zahlreichen Mahlzeiten gereicht. Enie van de Meiklokjes begibt sich auf eine kulinarische Reise durch die ganze Welt, um die unterschiedlichsten Brot-Typen auszumachen. Los geht's mit einem französischen Klassiker: ein Brioche-Brötchen mit einer köstlich-süßen Ziegenkäse-Honig-Füllung. Außerdem steht ein australisches Busch-Brot der Aborigines auf dem Plan. Und gemeinsam mit Hadnet Tesfai backt Enie einen leckeren Fladen aus Eritrea.

