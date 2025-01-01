Sweet and Easy - Enie backt
Folge 16: Kreative Käsekuchen
25 Min.Ab 6
Enie backt diesmal einen leckeren Käsekuchen in dreifacher Ausführung: Neben einem Exemplar ohne Boden gibt es einen Cheesecake mit einer guten Portion Zitronenlikör. Außerdem empfängt Enie Foodbloggerin und Ernährungsberaterin Nathalie Gleitman, die ein veganes Rezept im Gepäck hat. Gemeinsam backen sie einen "rohen" Käsekuchen ganz ohne Milchprodukte.
Sweet and Easy - Enie backt
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
