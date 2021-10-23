Schokolade mal anders - Rezepte mit Wow-ZutatJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 18: Schokolade mal anders - Rezepte mit Wow-Zutat
25 Min. Ab 6
Schleckermäuler aufgepasst: Bei diesen schokoladigen Rezepten kann kaum jemand widerstehen. Dabei mischt Enie van de Meiklokjes die unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen zusammen. Neben Schoko-Cookies mit Kichererbsen gibt es nämlich ausgefallene Schoko-Muffins mit Sauerkraut. Zu guter Letzt kombiniert sie außerdem einen leckeren Schokoladen-Kuchen mit Roter Beete.
