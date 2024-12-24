Sweet and Easy - Enie backt
Folge 3: Klein aber fein
25 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 6
Enie schrumpft heute große Klassiker aus dem Ofen auf Miniaturformat. Als erstes nimmt sie sich den Käsekuchen vor und formt ihn gleich in mundgerechte Portionen als fruchtige Himbeer-Käsekuchen-Happen. Klein aber o-ho und superschnell gemacht ist auch Enies Mini-Toastbrot-Quiche. Und Stefan Kels vom "Tigertörtchen" in Berlin zeigt, wie man maximalen Geschmack in kleine Kuchen bekommt - und das an seinen Apfel-Pudding-Törtchen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen