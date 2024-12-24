Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Klein aber fein

sixxStaffel 4Folge 3vom 24.12.2024
Klein aber fein

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 3: Klein aber fein

25 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 6

Enie schrumpft heute große Klassiker aus dem Ofen auf Miniaturformat. Als erstes nimmt sie sich den Käsekuchen vor und formt ihn gleich in mundgerechte Portionen als fruchtige Himbeer-Käsekuchen-Happen. Klein aber o-ho und superschnell gemacht ist auch Enies Mini-Toastbrot-Quiche. Und Stefan Kels vom "Tigertörtchen" in Berlin zeigt, wie man maximalen Geschmack in kleine Kuchen bekommt - und das an seinen Apfel-Pudding-Törtchen.

