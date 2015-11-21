Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 9vom 21.11.2015
25 Min.Folge vom 21.11.2015Ab 6

Über 3200 Brotsorten gibt es in Deutschland. Enie van de Meiklokjes findet, dass es ruhig noch mehr werden können. Also backt sie ihr zimtiges Zupfbrot - süß, saftig und ganz leicht gemacht. Aromatisch und frisch ist ihr herzhaftes Käse-Buttermilch-Brot. Enies Gast Arzu Bulut führt in Berlin das türkische Restaurant: "Osman's Töchter". Sie bringt ein echtes Familienrezept, den Kayik Börek, in Enies Küche - zu Deutsch: Schiffchen-Börek.

sixx
