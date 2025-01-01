Sweet and Easy - Enie backt
Folge 8: Rund um den Globus
25 Min.Ab 6
Enie backt sich einmal "Rund um den Globus". Los geht's mit einem Russischen Zupfkuchen, verfeinert mit süß-sauren Stachelbeeren. Dann geht es ab nach Good Old America zum Brownie mit einer Schicht frischer Kirschcreme. Und sie erwartet Besuch aus Frankreich: Carole Gautron hat sich in Berlin niedergelassen und verwöhnt in ihrem Café "Louise Chérie Café" ihre Gäste mit französischem Gebäck. Sie verrät ihr Rezept für einen würzigen Cake Salé mit Oliven und Speck!
Sweet and Easy - Enie backt
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
6
