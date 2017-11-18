Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

sixxStaffel 2Folge 3vom 18.11.2017
Folge 3: Brunch Spezial

23 Min.Folge vom 18.11.2017Ab 6

Heute dreht sich alles um das perfekte Frühstück: Wo gibt's die besten Croissants, wie könnt ihr eure Brunch-Party ganz leicht aufpeppen und eure Gäste mit frischen Ideen begeistern und was tun, wenn ihr an einem faulen Sonntag einfach nicht aus dem Bett kommt? Enie präsentiert die besten Brunch-Hacks und stellt den ersten Frühstücks-Lieferservice Deutschlands vor.

