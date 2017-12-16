Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 7vom 16.12.2017
Folge 7: Funny Food

24 Min.Folge vom 16.12.2017Ab 6

Heute geht's um Essen, das uns zum Schmunzeln bringt und gute Laune macht. "Funny Food" dominiert gerade das Netz, deshalb testet Enie, wie glibbrig der Raindrop-Cake wirklich ist und wie man Früchte so richtig zum Sprudeln und Kribbeln bringt. Außerdem hat Enie witzige Ideen für die Lunch-Box, die in der Mittagspause für gute Lacher sorgen.

sixx
