Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 6: Scharfe Leckerbissen
23 Min.Folge vom 09.12.2017Ab 6
"Scharfe Leckerbissen" - Enie hinterfragt heute die gängigen Mythen rund um scharfes Essen, klärt, wann scharf zu scharf wird und testet, ob man Chili und Muffins zusammenbringen kann und wie das schmeckt. Außerdem gibt's Inspirationen für scharfe Geschenkideen in der kalten Jahreszeit.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
6
6
Copyrights:© sixx