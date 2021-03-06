Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 2: Alles Bagel oder was?
25 Min.Folge vom 06.03.2021Ab 6
Enie van de Meiklokjes serviert leckere Bagels in den unterschiedlichsten Variationen: Egal ob süß oder deftig, hier ist für jeden Feinschmecker etwas dabei. Außerdem verrät Enie, wie man die leckeren Teigkringel mit Frischkäse oder Salat ganz einfach aufpeppen kann und welche aufregenden Rezepte gerade die Welt erobern.
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx