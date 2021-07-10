Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 7: Food Art
24 Min.Folge vom 10.07.2021Ab 6
Köstlich, kunterbunt, kreativ: Enie van de Meiklokjes präsentiert Food Art aus aller Welt. Egal ob atemberaubende Pancake-Kunst oder traumhafte Obstkuchen - hier kommt man aus dem Staunen kaum noch raus. Außerdem beweist Enie, dass diese Meisterwerke nicht nur gut aussehen, sondern auch ziemlich gut schmecken.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx