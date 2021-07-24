Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Was Sushi alles kann

sixxStaffel 5Folge 9vom 24.07.2021
Was Sushi alles kann

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 9: Was Sushi alles kann

22 Min.Folge vom 24.07.2021Ab 6

Enie van de Meiklokjes nimmt die neuesten und angesagtesten Sushi-Trends unter die Lupe. Dabei stößt sie auf zahlreiche außergewöhnliche Variationen, wobei der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Neben bunten Röllchen aus Korea präsentiert Enie auch süßes Bananen-Sushi sowie Maki und Nigri aus Unkraut.

