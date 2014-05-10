Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 5vom 10.05.2014
Folge 5: Muttis Beste!

25 Min.Folge vom 10.05.2014Ab 6

Muttis Kuchenklassiker mal ganz anders! Enie van de Meiklokjes verpasst Muttis Klassikern einen neuen Look und pimpt eine gewöhnlichen Biskuitrolle mit schmackhafter Rote-Grütze-Füllung, paart Donauwelle mit Käsekuchen zu einem Dounawellen-Käsekuchen und lässt mit dem Back-Blogger "der Backbube" alias Markus Hummel aus Neu-Ulm, den Gugelhupf in rosa-weißem Glanz erstrahlen.

