Sweet and Easy - Enie backt
Folge 12: Kaltes für heiße Tage
25 Min.Folge vom 05.07.2014Ab 6
An heißen Tagen bleibt bei Enie van de Meiklokjes der Ofen kalt. Dafür zaubert sie aber die feinsten Köstlichkeiten aus dem Eisschrank: Geeiste White-Chocolate-Cupcakes mit weißer Schokolade und Beeren, eine Melonen Torte mit Eischnee-Frosting und ihr Gast Charlotte Pauly alias "Fräulein Frost" aus Berlin zeigt Enie ihr sensationell erfrischendes GuZiMi Eis - eine gelungene Kombination aus Gurke, Zitrone und Minze.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
6
Copyrights:© SIXX
