sixxStaffel 3Folge 16vom 18.10.2014
Folge 16: Brot, Brot, Brot

24 Min.Folge vom 18.10.2014Ab 6

Heute dreht sich bei Enie van de Meiklokjes alles um das gute alte Brot - in drei ganz neuen Varianten: Das No Knead-Bread, ein Hefeteig-Brot das nicht geknetet wird und ein raffiniertes Brot auf Basis von Süßkartoffel. Ihr Gast Luisa Weiss, Buchautorin und erfolgreiche Food-Bloggerin, erklärt ihr, wie man das beste Bananenbrot der Welt backt.

