sixxStaffel 3Folge 17vom 01.11.2014
Folge 17: Teatime

24 Min.Folge vom 01.11.2014Ab 6

Zu Tee passt Gebäck und dafür zaubert Enie in der heutigen Folge besonderes Teegebäck. Mit ihren Grüner-Tee-Plätzchen zeigt sie, dass man Tee nicht nur trinken, sondern auch essen kann. Cannelés Bordelais - ein typisches Teegebäck aus Frankreich. Und was wäre der Teegenuss ohne englische Scones? Nadine Sauerzapfe erklärt uns, wie sie ihre Scones in ihrem Laden East London in Berlin zubereitet und wie man so einen Scone richtig britisch verzehrt.

