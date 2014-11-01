Sweet and Easy - Enie backt
Folge 17: Teatime
24 Min.Folge vom 01.11.2014Ab 6
Zu Tee passt Gebäck und dafür zaubert Enie in der heutigen Folge besonderes Teegebäck. Mit ihren Grüner-Tee-Plätzchen zeigt sie, dass man Tee nicht nur trinken, sondern auch essen kann. Cannelés Bordelais - ein typisches Teegebäck aus Frankreich. Und was wäre der Teegenuss ohne englische Scones? Nadine Sauerzapfe erklärt uns, wie sie ihre Scones in ihrem Laden East London in Berlin zubereitet und wie man so einen Scone richtig britisch verzehrt.
Sweet and Easy - Enie backt
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen